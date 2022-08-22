В "Приватбанке" могут заблокировать счета жителей с оккупированных территорий: что произошло

"ПриватБанк" может начать блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области. Пользователей просят обновить данные по месту жительства.

Если не идентифицировать себя, в банке предупреждают, что за август заблокируют счет.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, дополнительно у людей просят копии документов, в частности справки о взятии на учет ВПЛ. В редких случаях нужно прибыть в отделение.

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"Люди жалуются, что банк требует от них актуализацию персональных данных. С помощью мобильного приложения "Приват24" или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию по адресу проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", — заявила Верещук.

Она подчеркнула, что Минреинтеграция уже обратилась в НБУ с просьбой выяснить ситуацию.

"Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", — добавила Верещук.

Так, в случае регистрации на временно оккупированных территориях Донбасса и получения подобных сообщений от "ПриватБанка" необходимо обратиться:

на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 – для лиц, находящихся на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

в общественную организацию "Донбасс СОС".

Консультации предоставляются по телефонной "горячей линии" 0800 309 110; приложение Viber +380935006918; электронную почту: dsos.help@gmail.com ; страницу в Facebook ( https://cutt.ly/wSvMIwQ ); онлайн-приемную ( https://bit.ly/3gzndVI ).

Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.

Напомним, в Херсоне больше не работает ни один украинский банк, последние три отделения разграбили.

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