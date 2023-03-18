В ПриватБанке предупредили пользователей о возможных проблемах с карточками: какая причина

ПриватБанк предупредил клиентов о возможных проблемах в работе с карточками в ночь на 19 марта.

Об этом идет речь в преслужбе банка.

Отметим, что данное предупреждение опубликовано в Приват24 для бизнеса.

"Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками", — говорится в сообщении.

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Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным: субботу, 18 марта, а также воскресенье, 19 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 14 коп. Злотый повысился на 1 коп.

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