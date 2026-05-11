В «ПриватБанке» произошел массовый сбой: что известно

Сбой в приложении Приват24 — приложение и верверсия не загружаются.

ПриватБанк.

ПриватБанк. / © УНИАН

В мобильном приложении «Приват24» произошел массовый сбой — нельзя совершить никакие операции

Об этом информируют пользователи сети.

Приложение не загружается. Кроме того, нельзя осуществить денежные переводы или использовать другие сервисы банка.

Сбой в применении «Приват24». / © ТСН

Также пользователи банка сообщают, что горячая линия тоже не работает. Кроме того, возникают проблемы с веб-версией «Приват24».

Сбой в веб-версии «Приват24».

Напомним, 29 апреля в работе Monobank произошел масштабный сбой. У пользователей возникли временные проблемы с доступом к приложению. У компании подтвердили временные проблемы в работе. Их удалось решить менее чем за полчаса.

