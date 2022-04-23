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В ПриватБанке произошла аварийная ситуация: все сервисы учреждения могут работать с задержками

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В ПриватБанке произошла аварийная ситуация: все сервисы учреждения могут работать с задержками

ТСН.ua

В ПриватБанке 23 апреля произошла аварийная ситуация с каналами связи.

В течение дня клиенты банка могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Об этом говорится в Телеграмм-канале представителя финучреждения.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", — говорится в сообщении.

Напомним, группировка хакеров Anonymous получила доступ к данным стратегической структуры в России. На этот раз речь идет о крупном производителе гидравлического инструмента, специализирующегося в нефтегазовой, энергетической и строительной промышленности.

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