В прокуратуре рассказали подробности массированной атаки БпЛА на Харьков

Последствия атаки БпЛА на Харьков / © Суспільне

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В прокуратуре Харьковской области сообщили, что российские захватчики атаковали город Харьков 29 апреля беспилотниками «Герань-2».

Об этом заявил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко.

Он заявил, что враг совершил очередную атаку на город Харьков в период с 22:00 до 22:30 29 апреля.

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Под ударом были Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский, Немышлянский районы города.

«Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа „Герань-2“. Сейчас известно о поврежденных многоквартирных, частных домах, гражданских автомобилях и предприятиях, также повреждены две городские больницы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.

Мы ранее информировали, что в результате атаки вражеских беспилотников в Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек.