В прошлом году 333 человека в Украине пострадали от укусов змей: где больше всего нападают пресмыкающиеся

В прошлом году 333 человека в Украине пострадали от укусов змей: где больше всего нападают пресмыкающиеся

В некоторых областях не зарегистрировано ни одного случая обращения за помощью из-за укусов змей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине зарегистрировали 333 обращения за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом. Среди пострадавших 65 детей в возрасте до 17 лет и 124 женщины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Закарпатской области — 36, Львовской и Херсонской — по 34, Ровенской — 32, Запорожской — 28, Волынской — 26, Ивано-Франковской и Черниговской — по 25, Харьковской — 23, Днепропетровской — 21, Полтавской — 15, Житомирской – 14, Николаевской – 7, Черновицкой – 5, Тернопольской и Хмельницкой – по 2, Киевской – 1, в г. Киеве – 3.

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В Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской и Черкасской областях не зарегистрировано ни одного случая обращения за медицинской помощью из-за укусов змей.

В частности, в 2020 году было зафиксировано 249 обращений из-за укусов змей, среди пострадавших 49 детей до 17 лет и 97 женщин. 83 человека получить противоядие. Тогда как в 2019 году зафиксировали 363 обращения, а в 2018 — 396, один человек умер.

Каждый год жертвами ядовитых змей становятся десятки людей — преимущественно из-за собственной опрометчивости или безрассудства.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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