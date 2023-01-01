В прошлом году Украина ничего не потеряла, все забрали захватчики – Зеленский

Президент в новогоднем обращении заявил, что мир не потерял мир — Россия его разрушила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на войну, Украина ничего не потеряла в прошлом году. Все забрали оккупанты.

Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

"Этот год можно назвать годом потерь для Украины, для всей Европы, для всего мира. Но это неправильно. У нас нет так говорить. Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей — их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дом — их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли – на них зашли захватчики. Мир не потерял мир — Россия его разрушила", — отметил Зеленский.

Президент заявил, что прошлый год ударил украинцам в самое сердце, но они уже выплакали все слезы и прокричали молитвы. Глава государства заявил, что у украинцев есть что вспомнить за каждый из 311 дней российской агрессии, но большинство слов излишни.

"Не нужны объяснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы осознать", — добавил президент.

Напомним, ранее политолог Олег Саакян назвал истинную цель ракетных ударов Путина по Украине перед Новым годом.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон удивил новогодним предвидением.

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