В противовес США: Германия выступила против предоставления кассетных боеприпасов Украине

В Германии не поддерживают решение президента США Джо Байдена.
В Германии выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину.
Об этом заявила министерша иностранных дел Анналена Бербок в пятницу, 7 июля, пишет The Guardian.
По ее словам, соглашение СММ, подписанное в норвежской столице в 2008 году, запрещает использование накопления запасов, производства и передачи кассетных боеприпасов.
"Я следила за сообщениями ССМ. Для нас как государства-участника действует достигнутое в Осло соглашение", — сказала Бербок.
Тем временем президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля.
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