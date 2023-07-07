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В противовес США: Германия выступила против предоставления кассетных боеприпасов Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
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В противовес США: Германия выступила против предоставления кассетных боеприпасов Украине

Германия выступила против предоставления кассетных боеприпасов Украине

В Германии не поддерживают решение президента США Джо Байдена.

В Германии выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

Об этом заявила министерша иностранных дел Анналена Бербок в пятницу, 7 июля, пишет The Guardian.

По ее словам, соглашение СММ, подписанное в норвежской столице в 2008 году, запрещает использование накопления запасов, производства и передачи кассетных боеприпасов.

"Я следила за сообщениями ССМ. Для нас как государства-участника действует достигнутое в Осло соглашение", — сказала Бербок.

Тем временем президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля.

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Дата публикации
Просмотры
557
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