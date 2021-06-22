В пруду в Хмельницкой области нашли мертвым 26-летнего мужчину

Причину гибели мужчины сейчас устанавливают правоохранители

В пруду в селе Черниводы в Городокском районе Хмельницкой области нашли мертвым 26-летнего жителя с. Станиславовка Виньковецкой ТГ. Сообщение о теле покойного спасатели получили в понедельник, 21 июня, в 13:10.

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Как рассказали в ГСЧС Хмельницкой области, к месту происшествия оперативно прибыл дежурный караул. С помощью спасательной веревки чрезвычайники вытащили тело из пруда. Причину гибели мужчины сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка на катамаране, ее подругу удалось спасти.

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