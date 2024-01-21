В ПС ВСУ предостерегли о применении баллистического вооружения в ряде областей

Часть Украины охватила воздушная тревога.
Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
В части восточных областей Украины объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Константиновке и в Покровском районе Донбасса.
Напомним, что тем временем в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.
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