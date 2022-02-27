В псевдореспубликах "ДНР" и "ЛНР" местные полагаются на руки, чтобы не идти воевать с ВСУ — Денисова

Люди боятся, что будут использованы оккупантом в качестве щита в боях с ВСУ.
Российская Федерация и подконтрольные ей оккупационные администрации продолжают принудительную мобилизацию на территории Донецкой области.
Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.
"В г. Горловка местных мирных жителей забирают в добровольцы без всякого опыта боевых действий. Поселили в недостроенное девятиэтажное здание без окон. Людей держат без продуктов питания, отопления и запрещают покидать помещение.
Сегодня привезли автобус только что поднявшихся из забоя шахтеров.
Люди боятся, что будут использованы оккупантом в качестве щита в боях с ВСУ.
От отчаяния два человека совершили самоубийство.
Международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию. Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Обращаюсь к мировому сообществу усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию для прекращения военных действий в Украине и пыток украинского народа", — написала Денисова.
Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.
ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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