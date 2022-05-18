В психушку "по блату": как в оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

В психушку "по блату": как в оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне

Они просят маму сделать справку, что гипертоники с целью уклонения от дальнейшей службы.

В перехваченном разговоре военнослужащий ВС РФ (родом из Донецка, находится в Херсонской области) рассказывает своим родителям, что в их подразделении все «бастуют».

Об этом сообщает Главное управление разведки.

«Сказали до конца «сделки» и плюс еще два месяца. Вот наши сроки». Просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к «диссидентам и революционерам». Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: «В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать».

По словам «мобилизованного», несмотря на большое давление, количество отказывающихся воевать против Украины в так называемой «ДНР» все увеличивается.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке родные мобилизованных устраивают "глобальный бунт".

Читайте также: