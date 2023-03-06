В пунктах пропуска на границе со странами ЕС возможны задержки: в чем причина

Во вторник, 7 марта, возможны технические перерывы при пропуске пассажиров на границе в страны Евросоюза.

Граждан Украины, которые 7 марта планируют пересекать границу со странами Евросоюза, предупредили о возможных задержках во время пропуска в Польшу, Словакию и Венгрию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"В странах ЕС планируется обновление информационных систем, которые используются в пограничном контроле на внешних границах. В связи с этим, 7 марта 2023 года, с 8:00 до 22:00, возможны технические перерывы при пропуске пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали учесть эту информацию при планировании поездки.

Напомним, юрист объяснил, как мужчинам выехать за границу на авто.

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