В "путешествие" прихватил повестку: в Винницкой области уклонист хотел выехать за границу в грузовом поезде

В Винницкой области пограничники задержали мужчину призывного возраста, который пытался выехать за границу в грузовом поезде.

Уклонниста задержали пограничники Могилев-Подольского отряда. Пограничный наряд 36-летнего украинца обнаружил во время проверки поезда. В пустом товарном вагоне он пытался бежать в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

Такой способ мужчина выбрал, потому что пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В путешествие прихватил с собой повестку в военкомат. В документе, который обнаружили правоохранители, отмечалось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации мужчине ему придется отвечать в суде.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины в Черновицкой области разоблачила группу лиц, которые за 3 тысячи долларов помогали мужчинам призывного возраста убежать за границу, избежав мобилизации.

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