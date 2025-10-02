В ПВО на Черниговщине — полный бардак: военный блоггер бьет тревогу

ПВО / © tsn.ua

На Черниговщине имеется серьезная проблема с ПВО. Шахеды, которыми Россия беспощадно атакует область, не сбивают. Решения нужно принимать на всех уровнях.

Об этом написал украинский военный блоггер Богдан Мирошников.

Как отмечает военный блоггер, в Сумской области сбивается достаточно много воздушных целей во время воздушных ударов. И это учитывая тот факт, что на территории области ведутся боевые действия, поэтому там невозможно разместить более-менее серьезное оборудование.

«Черниговщина — проходной двор. На территории области время от времени действуют вражеские ВРГ. В свое время даже „сенеж“ заходил. Но при этом есть возможность развернуть человеческую эшелонированную систему ПВО. Это было в свое время и закончилось уже давно», — пишет он.

Ответственность кроме ПВК «Центр» ПС ВСУ, очевидно, несут еще ОК «Север» и Черниговская ОВА. Следует разобраться, считает Мирошников, на каком уровне есть безразличие и проседание. По его словам, Чернигов, Нежин, Десна, Гончаровское, Славутич (анклав Киевской области на территории Черниговской) — это важные населенные пункты во всех смыслах. И они сейчас де-факто беззащитны от воздушных атак.

«Я молчу о том, что враг это прекрасно знает и пользуется этим. Во время атак на Киев или транзитом через пригород — многие шахеды залетают через Новгород-Северский, Семеновку и Сновск. И с этим никто ничего не делает», — подчеркнул он.

Как отмечает Мирошников, выходы баллистики в Киев из района Клинцев (Брянская область) — постоянное явление. А там всего 45 км от границы, 65 км от Семеновки.

Размещение ОТРК на таком расстоянии от линии боевого столкновения, акцентирует он, подарок для тех, кого атакуют. Но Черниговщины это, по всей видимости, не касается…», — констатировал военный блогер.

По его мнению, выводы нужно делать на всех уровнях — ОВА, ПВК «Центр» ПС ВСУ, ГШ ВСУ, ОК «Север».

«Генерал Кривоножко до того, как стать командующим ПС ВСУ (в т.ч. когда был твоим командующим), возглавлял именно ПВК „Центр“. Теперь в его „родной гавани“, которую он возглавлял 9 лет (невиданный срок для такого уровня!) — полный бардак. Еще в пехоту из ПС или сухопутных войск (сухопутные подразделения, которые перехватыванием воздушных целей занимаются + МВГ) переводите. Так точно победим 100% (нет)», — заключил он.

Какая ситуация с электричеством на Черниговщине

Ситуация с электричеством на Черниговщине крайне тяжелая. Один из «прилетов» пришелся на Черниговскую ТЭЦ. Как отмечает председатель Языческой общины Чернигова Анатолий Яровед, есть несколько «загадок»:

почему не сбили ни одного из этих дронов, которые час кружили вокруг города и над городом;

почему не отвели эти дроны благодаря РЭБ;

почему только три объекта энергетики на всю область с 2022 года никем не были оснащены средствами защиты от ударов дронами — загадка. Почему не сообщили жителям города, что теперь надеяться на отопление в многоэтажках Чернигова из-за разрушения котла на ТЭЦ вообще не следует и даже при немедленном восстановлении не успеют до отопительного сезона — загадка», — возмущен он.

Возобновили электроснабжение благодаря переподключению к другим ветвям сети. Через несколько дней снова прилетел уже по другой подстанции в пригороде Чернигова — город лишился и запасного варианта питания электричеством. После этого последовало переподключение на последнюю существующую линию от города Славутич. Но и туда попали русские, выбив последний источник.

«Теперь город Чернигов, весь пригород и большая часть области без света. И мало того, без вариантов подключения», — подчеркнул он.

Больше, когда придут морозы, и в квартирах города не будет отопления, потребность в электричестве вырастет в разы.

На сегодня по меньшей мере полмиллиона человек на Черниговщине без света и надежд на свет. Они жалуются в Сети, живущие в сверхсложных условиях и обдумывающие варианты выезда из области.

«Кто виноват? Что делать дальше? Чего ждать простым жителям города и населённых пунктов Черниговщины? Неизвестно. Если существует какое-то более или менее понятное объяснение происходящему — нужно это сообщить как можно раньше. Потому что тысячи… десятки тысяч и даже сотни тысяч людей думают о том, куда, как и когда уехать», — предостерег Яровед.

Напомним, из-за атаки РФ Чернигов оказался без света и горячей воды. Вчера, 1 октября, было перезапущено 6 котельных в районах, где удалось восстановить электроснабжение. Впоследствии обещают подключать и остальные котельные.

В городе введены графики почасового отключения света.