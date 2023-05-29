В пять месяцев весил 2700 грамм: во Львовской области судили горе-маму, сын которой попал в реанимацию

Во Львовской области объявили приговор матери по статье 166 " Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком". Ее маленький сын попал в реанимацию с критически низким весом.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на приговор Жовковского районного суда.

По материалам следствия, женщина злоупотребляла алкоголем, не ухаживала за ребенком, из-за чего ее сын почти пять месяцев попал в реанимацию с критически низким весом, его физическое развитие не соответствовало возрасту.

"Орисе Флис назначили два года тюрьмы, однако освободили от наказания с испытательным сроком", – говорится в материале.

Жительница села Сопошин Орися Флис 12 августа 2022 года родила мальчика, который нуждался в специальном уходе, так как у него диагностировали ряд заболеваний: неонатальный сепсис, некротизирующий энтероколит, врожденную пневмонию, инвазивный кандидоз, врожденный порок, врожденный порок сердца.

Мать мальчика от его рождения и до января 2023 злоупотребляла алкоголем и не ухаживала за ребенком, в частности не кормила его специальной калорийной смесью, у ребенка не было надлежащих условий проживания, а также соответствующего медицинского сопровождения.

Как следствие, 2 января 2023 мальчик в возрасте 4 месяцев и 20 дней попал в больницу с критически низкой массой тела — 2700 грамм.

Врачи говорят, что привезли в медучреждение ребенка, состояние которого было критическим.

"Ребенок был грязный, холодный, с выраженной мацерацией на теле (процесс набухания эпидермиса при длительном контакте с жидкостью). Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, "физическое развитие младенца не соответствует возрасту. Кахексия, по поводу которой ребенок госпитализирован в отделение реанимации, представляет собой клинический синдром, сопровождающийся большой потерей массы тела и связанный с отсутствием надлежащего ухода и адекватного вскармливания со стороны матери», – отметили специалисты.

Арина Флис в суде признала свою вину и рассказала, что во время беременности не была на учете, поскольку не знала о своей беременности до дня родов. В августе 2022 года у нее болел живот, она вызвала скорую и 12 августа родила мальчика (на 33-34 недели). Утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу.

Женщина не понимает, почему у нее забрали сына, и заявляет, что кормила его каждые три часа, однако не отрицает, что часто употребляла алкоголь. В суде женщина заявила, что проходит курс лечения и уже не употребляет алкоголь.

Судья Руслан Зелиско признал Орисю Флис виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ему два года заключения, но освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. На приговор еще может быть подана апелляция.

Тем временем в Винницкой области мужчина получил срок за убийство младенца. Гражданин раздражил плач полуторамесячного сына сожительницы. Он выхватил его из рук матери и швырнул о деревянную доску дивана.

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