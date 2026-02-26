В пяти областях Украины — аварийные отключения света: что известно о состоянии энергосистемы

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Реклама

Дополнено новыми материалами

В четверг, 26 февраля, армия РФ массированно ударила по энергетике в нескольких областях Украины. Из-за последствий атаки и повреждения сетей в прилегающих к линии фронта районах есть новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Энергетики отмечают: там, где сейчас разрешается ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Прилагается максимум усилий, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей.

Реклама

По данным Укрэнерго, в большинстве регионов Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для потребителей.

«В отдельных регионах после последнего комбинированного ракетно-дронового удара меры ограничения потребления сегодня вынужденно усилены», — говорится в сообщении.

Напоминают, что время и продолжительность применения обесточений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Напомним, четверг, 26 февраля, армия РФ совершила массированную атаку по Украине. Под ударом оказались ряд городов, в том числе Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Полтава, Кривой Рог и т.д.

Реклама

Ранее мы писали об отключении света 26 февраля. Какие будут действовать графики – читайте в материале .