В пяти областях Украины исчез свет: где ситуация сложнее всего
Россияне совершили атаки по энергообъектам. В Черниговской области зафиксировано четыре попадания.
В минувшие и текущие сутки РФ продолжила осуществлять ракетные и дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«На утро есть обесточивание в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине, где из-за повреждения врагом нескольких энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей», — отметили в ведомстве.
Напомним, после утренней атаки на энергоинфраструктуру в Славутиче без света осталось около 21 тысячи жителей. Критическая инфраструктура города переведена на резервное питание — обеспечено водоснабжение, социальные учреждения работают на генераторах, связь и Интернет стабильны.
Ночью и сегодня утром россияне ударили по энергообъектам на Черниговской области. Зафиксировано четыре попадания.