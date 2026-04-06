В пяти областях Украины исчез свет: где ситуация сложнее всего

Ситуация со светом ухудшилась / © pixabay.com

Реклама

В минувшие и текущие сутки РФ продолжила осуществлять ракетные и дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«На утро есть обесточивание в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине, где из-за повреждения врагом нескольких энергообъектов обесточено наибольшее количество потребителей», — отметили в ведомстве.

Реклама

Напомним, после утренней атаки на энергоинфраструктуру в Славутиче без света осталось около 21 тысячи жителей. Критическая инфраструктура города переведена на резервное питание — обеспечено водоснабжение, социальные учреждения работают на генераторах, связь и Интернет стабильны.

Ночью и сегодня утром россияне ударили по энергообъектам на Черниговской области. Зафиксировано четыре попадания.