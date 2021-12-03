В пяти областях Украины техника расчищала занесенные снегом дороги: где работали машины

В пяти областях Украины техника расчищала занесенные снегом дороги: где работали машины

В областях, где снежит, продолжается очистка проезжей части.

Снежные участки дорог в пяти областях Украины расчищали 112 единиц техники. Машины работали по магистралям государственного значения.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Расчищали дороги в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях. В местах, где продолжает сыпать, в частности во Львовской области (там уже выпало около 50 сантиметров снега), все еще работает техника.

“В областях, где снежит, идет очистка проезжей части, ее посыпают противогололедными материалами. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении транспортными средствами”, — акцентировали в Укравтодоре.

Напомним, что первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными.

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