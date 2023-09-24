Убийство и изнасилование 16-летней школьницы в Пятихатках: подозреваемый задержан (фото, видео)

Относительно причастности к этому преступлению полиция проверила около 600 человек.

Сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы города Пятихатки Днепропетровской области.

Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в пресс-службе полиции.

“Преступление было совершено 4 сентября около полуночи в городе Пятихатки. В полицию обратилась мать девушки и сообщила, что потеряла связь со своей 16-летней дочерью. Правоохранители сразу начали поиски девушки, привлекая весь личный состав полиции”, — говорится в сообщении.

Полиция на месте совершенного преступления / Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Тело школьницы с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли 5 сентября около 2:53 в зарослях возле одного из домов на улице Привокзальной.

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По информации "Днепр Оперативный", перед нападением она якобы позвонила по телефону маме и пожаловалась, что ее кто-то преследует, а соседи слышали на улице крики и не обратили внимание. Кроме того, позже появилось видео нападения на школьницу, но лицо злоумышленника там видно не было.

"С момента преступления правоохранители отработали территорию города, опросили почти всех жителей, изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей и проверили на причастность к совершенному преступлению около 600 человек", — сообщили в пресс-службе полиции.

Только в субботу, 23 сентября, правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Задержан мужчина по результатам оперативных мероприятий и следственных действий, судмедэкспертиз, в частности экспертизы ДНК.

Подозреваемому в убийстве и изнасиловании 16-летней школьницы избрали меру пресечения / Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней школьницы будет находиться под стражей / Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

На основании собранной доказательной базы 24 сентября по согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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