В Пятихатках в Харькове оккупанты обстреляли супермаркет: есть погибшие и раненые

В Пятихатках в Харькове оккупанты обстреляли супермаркет: есть погибшие и раненые

Ранее было известно только о раненых в результате обстрела.

В результате обстрела супермаркета в Пятихатках 6 марта погибли четыре человека, 15 ранены.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Установлено, что 6 марта 2022 около 12:00 российскими военнослужащими произведен артиллерийский обстрел снарядами неопределенной характеристики по супермаркету «Хазар» по ул. Академика Вальтера в г. Харькове. В результате этих действий страны-агрессора погибли 4 человека, телесные повреждения получили больше человек, точное количество пострадавших устанавливается»

Ранее было известно только о раненых в результате обстрела.

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