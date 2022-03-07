В Пятихатках в Харькове оккупанты обстреляли супермаркет: есть погибшие и раненые

Ранее было известно только о раненых в результате обстрела.
В результате обстрела супермаркета в Пятихатках 6 марта погибли четыре человека, 15 ранены.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"Установлено, что 6 марта 2022 около 12:00 российскими военнослужащими произведен артиллерийский обстрел снарядами неопределенной характеристики по супермаркету «Хазар» по ул. Академика Вальтера в г. Харькове. В результате этих действий страны-агрессора погибли 4 человека, телесные повреждения получили больше человек, точное количество пострадавших устанавливается»
Ранее было известно только о раненых в результате обстрела.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.