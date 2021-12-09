В пятницу на смену осадкам придет потепление: прогноз погоды в Украине на 10 декабря

В пятницу на смену осадкам придет потепление: прогноз погоды в Украине на 10 декабря

Ночью и утром в большинстве областей туман.

В пятницу, 10 декабря, в Украину придет потепление и прекратится осадки. В то же время из-за резкого перепада температуры образуется гололед и на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без существенных осадков, лишь в западной части днем дождь и мокрый снег (на Закарпатье в течение суток). Ночью и утром в большинстве областей страны туман, в западных, местами и в северных областях гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в южных областях и в Крыму 10-15° тепла, в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 10 декабря также будет сухо. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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