В пятницу снова должны отключать свет: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 22 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 06:00 до 22:00.

Завтра, 22 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений электричества будут такими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

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Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.

Напомним, ранее в Одессе люди перекрывали проезжую часть, потому что жаловались на двухсуточный блекаут.

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