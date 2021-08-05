В пятницу Украину накроет циклон: какой будет погода 6 августа

В пятницу Украину накроет циклон: какой будет погода 6 августа

Температура воздуха в большинстве регионов прогреется до 29-34°.

В пятницу, 6 августа, в Украине будет переменно облачная и преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме юго-восточной и восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях и на Житомирщине, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны 18-23°, днем в западных областях 20-25°, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве 6 августа ночью ожидается умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°. Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 6 августа грозовые, днем значительные дожди, в столице и местами по области шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, которым она поделились на своей странице в Facebook, в пятницу циклон обусловит сложную погоду на западе, севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град.

В то же время, на юге и востоке пока серьезных осложнений не видно, жара. В Киеве завтра — грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах 27°, прогнозирует Диденко.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют грозовые ливни со шквальным ветром

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