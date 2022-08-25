В пятницу в Украине будет царить жара: прогноз погоды на 26 августа

Пятница, 26 августа, в Украине будет преимущественно солнечной и жаркой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 26 августа в стране будет преимущественно без осадков, лишь днем в Приазовье местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем в Украине 28-33°.

26-28 августа в северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, 28 августа и во Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 26 августа будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°. 26-28 августа в столице и области будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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