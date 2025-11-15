ТСН в социальных сетях

В работе «Дії» фиксируют масштабный сбой: что произошло

Ошибка в приложении произошла из-за большого количества желающих оформить заявку на помощь.

Елена Капник
Приложение "Действие".

Приложение "Действие". / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В субботу, 15 ноября, пользователи массово сообщали об ошибках в приложении "Дії". В сервисе сбой подтвердили, а причиной назвали старт программы "Зимняя поддержка".

Об этом стало известно из заявления сервиса.

"Зимняя поддержка уже доступна в "Дії". Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления - и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе", - говорится в сообщении.

В сервисе отмечают, если произошла ошибка, то стоит попробовать чуть позже. Заметим, что услуга будет работать до 24 декабря.

Сбой в приложении "Действие". / © ТСН

Сбой в приложении "Действие". / © ТСН

Напомним, сегодня в Украине стартовала президентская программа "Зимняя поддержка" . Она предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам. «Тысячу Зеленского» можно потратить на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.

