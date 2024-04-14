В работе ГСЧС произошли кардинальные изменения: в чем причина — министр

Несколько спасателей погибли из-за того, что их бронежилеты не полностью закрывали туловище.

Реагируя на вызовы войны, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пришлось изменить все протоколы реагирования. Новые правила определяют даже то, какие бронежилеты должны надевать спасатели.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью национальному телемарафону "Єдині новини".

По его словам, произошли изменения в количественном составе отдельных подразделений ГСЧС. В частности, количество спасателей, занимающихся высотными работами, увеличено со 150 до 500. Также пришлось увеличить численность подразделений, занимающихся ликвидацией последствий российских воздушных ударов по объектам нефтяной и газовой отрасли.

"Это реагирование на вызовы этой войны", — объяснил Игорь Клименко.

Министр отметил, что новые правила выписывают, делая выводы из трагедий, которые случались во время спасательных работ.

"Еще несколько месяцев назад мы потеряли несколько спасателей из-за того, что бронежилеты не закрывали все туловище. В большом бронежилете неудобно работать, но это вопрос безопасности”, — подчеркнул он.

В условиях войны возросла потребность в специфическом инженерном оборудовании. В частности, на одном из энергетических объектов, пострадавших от обстрела российских террористов, работает 200-тонный кран, позволяющий быстро разобрать завалы. Также применяется оборудование, позволяющее быстро работать на высоте.

Кроме того, техника ГСЧС делает все возможное, чтобы помочь местным органам власти в подготовке второй и третьей линии обороны. "Мы помогаем и людьми, и машинами", — отметил министр.

Напомним, недавно во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли три спасателя.

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