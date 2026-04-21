В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: что известно в настоящее время

В Сети появились массовые жалобы пользователей мобильного оператора «Киевстар» на технические проблемы. По словам абонентов, в настоящее время невозможно совершать исходящие звонки.

Об этом жалуются пользователи в соцсетях.

«Киевстар» не работает — что известно о сбое

Проблемы со связью наблюдаются в разных регионах Украины. При попытке позвонить по телефону система обрывает вызов или сообщает об ошибке сети. О сбоях в работе мобильного интернета информации пока меньше, основная проблема касается именно голосовой связи.

Официального комментария от представителей компании о причинах инцидента и сроках возобновления услуг пока не поступало.

Напомним, ранее, 16 апреля, в работе приложения «Новой почты» произошел сбой. Часть пользователей не может войти в систему.