В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: что известно в настоящее время
Абоненты «Киевстара» сообщают о масштабном сбое в работе оператора.
В Сети появились массовые жалобы пользователей мобильного оператора «Киевстар» на технические проблемы. По словам абонентов, в настоящее время невозможно совершать исходящие звонки.
Об этом жалуются пользователи в соцсетях.
«Киевстар» не работает — что известно о сбое
Проблемы со связью наблюдаются в разных регионах Украины. При попытке позвонить по телефону система обрывает вызов или сообщает об ошибке сети. О сбоях в работе мобильного интернета информации пока меньше, основная проблема касается именно голосовой связи.
Официального комментария от представителей компании о причинах инцидента и сроках возобновления услуг пока не поступало.
Напомним, ранее, 16 апреля, в работе приложения «Новой почты» произошел сбой. Часть пользователей не может войти в систему.