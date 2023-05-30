В работе одного из мобильных операторов Украины произошел масштабный сбой: что известно

В Украине у мобильного оператора Vodafone во вторник, 30 мая, произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на отсутствие покрытия.

Об этом говорится в официальном сообщении Vodafone.

Клиенты мобильного оператора сетуют, что у них отсутствует покрытие, что делает невозможным осуществление телефонных звонков и отсутствует доступ к мобильному оператору. В Vodafone подчеркнули, что они уже работают над решением проблемы.

"Уважаемые клиенты, сейчас есть временные ограничения по звонкам и SMS в нашей сети. Специалисты уже занимаются их решением. В случае необходимости совершить звонок, пожалуйста, воспользуйтесь мессенджерами. Очень извиняемся за неудобства", — сообщила пресс-служба оператора.

Напомним, в работе "ПриватБанка" 29 апреля произошел масштабный сбой. У пользователей возникли проблемы с оплатой в терминалах и переводах. Представители финучреждения сообщили, что сбой, связанный с безналичными расчетами.

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