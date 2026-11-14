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- Украина
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В работе «Резерв+» возможны сбои: какие услуги будут недоступны и когда
14 ноября пользователи «Резерв+» могут столкнуться с перебоями при получении и обновлении электронных военно-учетных документов.
В субботу, 14 ноября, в приложении «Резерв+» возможны временные сбои в работе отдельных сервисов. Пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронных военно-учетных документов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Причиной станут плановые технические работы в одной из систем, с которой взаимодействует приложение. Они продлятся с 21:00 14 ноября до 00:00 15 ноября.
«В настоящее время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги», — заявили в ведомстве.
Пользователям, которым документ может понадобиться вечером, рекомендуется заранее сохранить его на смартфоне. Для этого нужно открыть главный экран приложения, нажать «+» и выбрать функцию «Скачать PDF».
«Если во время работы документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в аккаунт не нужно», — добавили в Минобороны.
После завершения запланированных работ все сервисы «Резерв+» должны возобновить работу в обычном режиме.
Напомним, ранее специалисты разъяснили, нужна ли украинским мужчинам выписка из приложения «Резерв+» для оформления паспорта за рубежом.