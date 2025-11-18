- Дата публикации
-
Украина
- Украина
2325
- 2325
1 мин
- 1 мин
В работе ряда украинских сайтов фиксируют сбои — СМИ
Из-за сбоя в Cloudflare некорректно работает ряд украинских сайтов.
Украинские сайты днем 18 ноября столкнулись с проблемами. Предварительно сбой произошел в работе Cloudflare - провайдера сетевой безопасности, ускорения работы сайтов и доставки контента (CDN).
Об этом сообщает украинские СМИ.
Среди страниц, которые столкнулись с ошибкой:
сайт телеканала "Мы-Украина";
24 Канал;
ТСН;
ЦЕНЗОР.НЕТ;
Glavred.info;
Defense Express;
DeepState и другие.
Стало известно, что наблюдаются сбои в социальной сети Х и стриминговой платформе Spotify.
Позже появилась информация о проблемах на сайтах: Rozetka, Sweet TV.
Добавляется, что DownDetector зафиксировал 137 жалоб на сбои в период между 13:00 и 13:45. Некоторое время сервис работал, но быстро возобновил работу.