Украина
2325
1 мин

В работе ряда украинских сайтов фиксируют сбои — СМИ

Из-за сбоя в Cloudflare некорректно работает ряд украинских сайтов.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Украинские сайты днем 18 ноября столкнулись с проблемами. Предварительно сбой произошел в работе Cloudflare - провайдера сетевой безопасности, ускорения работы сайтов и доставки контента (CDN).

Об этом сообщает украинские СМИ.

Среди страниц, которые столкнулись с ошибкой:

  • сайт телеканала "Мы-Украина";

  • 24 Канал;

  • ТСН;

  • ЦЕНЗОР.НЕТ;

  • Glavred.info;

  • Defense Express;

  • DeepState и другие.

Стало известно, что наблюдаются сбои в социальной сети Х и стриминговой платформе Spotify.

Позже появилась информация о проблемах на сайтах: Rozetka, Sweet TV.

Добавляется, что DownDetector зафиксировал 137 жалоб на сбои в период между 13:00 и 13:45. Некоторое время сервис работал, но быстро возобновил работу.

Новость дополняется
2325
