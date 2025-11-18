В работе ряда украинских сайтов фиксируют сбои — СМИ

Сбой в работе ЦЕНЗОР.НЕТ

Украинские сайты днем 18 ноября столкнулись с проблемами. Предварительно сбой произошел в работе Cloudflare - провайдера сетевой безопасности, ускорения работы сайтов и доставки контента (CDN).

Об этом сообщает украинские СМИ.

Среди страниц, которые столкнулись с ошибкой:

сайт телеканала "Мы-Украина";

24 Канал;

ТСН;

ЦЕНЗОР.НЕТ;

Glavred.info;

Defense Express;

DeepState и другие.

Стало известно, что наблюдаются сбои в социальной сети Х и стриминговой платформе Spotify.

Позже появилась информация о проблемах на сайтах: Rozetka, Sweet TV.

Добавляется, что DownDetector зафиксировал 137 жалоб на сбои в период между 13:00 и 13:45. Некоторое время сервис работал, но быстро возобновил работу.