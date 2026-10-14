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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В работе Starlink в Украине произошел резкий сбой: важные миссии сорваны — что известно

Стерненко предположил, что за этим может последовать администрация Белого дома.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Starlink

Starlink / © Getty Images

В ночь на 14 октября работа спутниковой связи Starlink резко ухудшилась. Связь исчезала даже при движении на скорости более 160 км/ч.

Об этом сообщил украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

«Сегодня ночью была ограничена работа терминалов „Starlink“. Поэтому было сорвано ряд важных миссий», — подчеркнул он.

По словам волонтера, обычные терминалы спутниковой связи работают.

В то же время Стерненко предположил, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX могла ограничить работу Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, специальная корреспондентка «ТСН» Юлия Кириенко сообщила, что Starlink на фронте работают.

«Перебои не зафиксированы», — добавила она.

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink , которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор.

Недавно в Германии по запросу польских спецслужб задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции. Правительство в Варшаве уверено, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

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