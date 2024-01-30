В работе ТЦК по Украине стало больше нарушений: адвокат назвала самые тяжелые из них

Минобороны Украины проводит проверку по ТЦК в регионах. Нарушений в работе центров комплектования стало больше.

Самое главное нарушение, которое совершают ТЦК по всей Украине – это лишение свободы людей, которых хотят мобилизовать принудительно.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Онищенко в эфире телемарафона.

"Самое главное нарушение, которое мы получаем как адвокаты, и неоднократно читали в СМИ — это лишение свободы человека, когда идет принудительная мобилизация в прямом смысле. Когда человека хватают за руки, забирают удостоверения, паспорта и принудительно доставляют в ТЦК. Это самое грубое нарушение прав человека и гражданина", — подчеркнула адвокат.

На этот счет проводятся служебные расследования. Однако таких случаев не становится меньше, их количество наоборот увеличивается.

"Кроме того, мы как адвокаты прорабатываем клиентские обращения, когда человека держат вне его воли в военкомате и принудительно вручают повестки. Если ты не подпишешь повестку, тебя не выпустят отсюда, забирают средства связи, телефоны, чтобы человек не смог воспользоваться своим правом". на звонок адвокату, вызов полиции, или даже сообщить своим родным и близким, где они находятся. По моему мнению, это самое грубое нарушение со стороны работников военкомата", — добавила Екатерина Онищенко.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что новый закон о мобилизации, который должен быть рассмотрен 6 февраля, может быть принят не ранее марта.

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