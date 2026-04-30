В Раде Безуглая набросилась на депутата прямо на трибуне: детали стычки (видео)

Марьяна Безуглая и Александр Федиенко

Реклама

Народная депутат Марьяна Безуглая снова оказалась в центре скандала под куполом Верховной Рады. В этот раз объектом ее критики стал коллега по парламенту Александр Федиенко, на которого она набросилась непосредственно во время его выступления с трибуны во время пленарного заседания.

Несмотря на эмоциональное поведение, Безуглая позже прокомментировала событие, заявив о готовности принести извинения коллеге за форму общения, однако не за содержание своих претензий.

«Я извинюсь перед ним, но считаю, что он врал во время своего выступления», — подчеркнула депутат, объясняя причину своей эмоциональной вспышки.

Реклама

Это уже не первый случай, когда Марьяна Безугляа устраивает публичные разбирательства с коллегами по парламенту и военным руководством. Ранее она неоднократно становилась фигуранткой громких скандалов из-за своих высказываний в соцсетях и критики командования ВСУ.

Пока Александр Федиенко официально не комментировал инцидент и заявление коллеги о «прощении».

Дата публикации 11:13, 30.04.26

Напомним, в Верховной Раде разгорелся новый громкий скандал. Нардеп Федор Вениславский во время пленарного заседания парламента пожаловался на свою коллегу Марианну Безуглу, заявив, что она «два часа стучала разными частями тела» в двери комитета по нацбезопасности.

Ранее народная депутат Марьяна Безугла недавно публично сообщила, что имеет синдром Аспергера. По ее словам, некоторые коллеги пытались использовать эту информацию против нее, но она превратила эту особенность в свое «оружие» для достижения собственных целей. Синдром Аспергера является расстройством развития, характеризующимся трудностями в социальном содействии и коммуникации.

Реклама

Новости партнеров