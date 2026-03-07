В Раде будут инициировать увольнение главы МВД из-за "ВИП-уклонистов"

Задержание уклонистов

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев выступил с жестким ультиматумом в адрес Министерства внутренних дел. Депутат заявил о готовности инициировать увольнение министра Игоря Клименко, если полиция не прекратит игнорировать случаи «ВИП-уклонения».

Об этом Гетманцев рассказал в интервью порталу «Новости.LIVE».

«Это функция МВД, а не депутатов»

Гетманцев подчеркнул, что борьба с уклонистами, использующими свой статус или связи во избежание мобилизации, является исключительной компетенцией исполнительной власти и правоохранительных органов. По его словам, бездействие полиции в таких вопросах дискредитирует государство.

«Если вопрос с ВИП-уклонизмом не решится — будем инициировать увольнение министра внутренних дел», — заявил глава финансового комитета ВРУ.

Триггер: кейс Петрова

Главным поводом для публичного конфликта стала история политтехнолога Владимира Петрова. Несмотря на то, что после потери брони он оказался в официальном розыске, это не мешает ему свободно передвигаться по столице и появляться в публичных местах.

Этот случай стал «красной тряпкой» для части депутатов, которые видят в этом избирательность правосудия. На фоне этих событий Верховная Рада уже вызвала Игоря Клименко «на ковер» для объяснений, почему полиция не принимает меры к лицам, находящимся в розыске из-за уклонения от мобилизации.

Политический контекст

Ситуация вокруг «ВИП-уклонмстов» остается одним из наиболее чувствительных вопросов в обществе. Пока власти пытаются усилить мобилизационные меры, любые свидетельства о существовании «касты неприкосновенных» вызывают резкую критику, которую политики вынуждены использовать для демонстрации решительности.

Пока в МВД ситуацию с ультиматумом Гетманцева официально не комментировали. Ожидается, что в ближайшее время министр Клименко должен выступить в парламенте.

Напомним, в Украине планируется введение таких норм, которые одновременно устранили бы конфликтные ситуации с ТЦК и сделали бы невозможным избежание выполнения воинского долга.