В Раде готовят частичную декриминализацию порнобизнеса: что предлагают

Верховная Рада хочет частично декриминализировать порнобизнес в Украине.
В Верховной Раде хотят частично декриминализировать порноиндустрию – предлагают внести изменения в Уголовный кодекс.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По словам нардепа, уголовная ответственность останется исключительно за:
- порно без согласия (порноместь, deep fake);
- экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);
- порно с детьми и для детей.
"Все. За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год", — отметил он.
Железняк подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями – это отдельные статьи.
В пояснительной записке говорится, что проект закона разработан "в целях декриминализации деяний, связанных с порнографией в части, не представляющей общественной опасности, а также созданием или содержание мест разврата и сводничеством, как не причиняющих существенного ущерба, который усилит защиту от вмешательства в частную жизнь".
Над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами.
Напомним, ранее мы объясняли, какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет (таблица).
Читайте также: