В Раде готовят частичную декриминализацию порнобизнеса: что предлагают

В Верховной Раде хотят частично декриминализировать порноиндустрию – предлагают внести изменения в Уголовный кодекс.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По словам нардепа, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и для детей.

"Все. За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год", — отметил он.

Железняк подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями – это отдельные статьи.

В пояснительной записке говорится, что проект закона разработан "в целях декриминализации деяний, связанных с порнографией в части, не представляющей общественной опасности, а также созданием или содержание мест разврата и сводничеством, как не причиняющих существенного ущерба, который усилит защиту от вмешательства в частную жизнь".

Над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами.

Напомним, ранее мы объясняли, какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет (таблица).

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