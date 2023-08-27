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В Раде готовят еще один штраф для водителей авто: за что будут наказывать

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Раде готовят еще один штраф для водителей авто: за что будут наказывать

В Раде предлагают карать дрифтеров

За преднамеренное осуществление водителем управляемого заноса предусмотрен штраф.

В Верховной Раде предложили установить админответственность за дрифтование. В частности, речь идет о штрафе в размере 8500 грн.

Текст законопроекта под №9642 был официально обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

"В случае повторного совершения дрифта в течение года предусматривается увеличение штрафа до 17 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до года", — говорится в сообщении.

Изменения предполагают:

  • преднамеренное осуществление водителем управляемого заноса (так называемого дрифта) вопреки ПДД влечет наложение штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
  • повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, лицо лишается права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до года.

Отметим, что под преднамеренным управляемым заносом говорится об умышленном выполнении маневров водителя, приводящих к заносу оси транспортного средства во время скоростного поворота.

Напомним, что в Раде зарегистрирован законопроект об административной ответственности для гонщиков в городах за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

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Дата публикации
Просмотры
2683
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