В Раде готовят концепцию выборов во время войны: когда ждать первые результаты

Выборы в Украине / © УНИАН

Реклама

В Украине в ближайшие недели планируется разработка «скелета» документа о проведении выборов в военный и послевоенный периоды.

Об этом заявил первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко на заседании профильной рабочей группы для Новости.LIVE.

Он добавил, что в настоящее время группа анализирует наработки семи подгрупп, которые за последний месяц провели 32 встречи. По словам Корниенко, пора переходить к конкретным результатам, чтобы избежать обвинений в затягивании процесса. Планируется в ближайшие недели опубликовать готовую концепцию документа о проведении выборов в Украине в военные и послевоенные периоды.

Реклама

Также Александр Корниенко добавил, что результаты работы должны быть воплощены в форме закона, чтобы опровергнуть слухи о неэффективности группы. В то же время чиновник отрицает слухи о подготовке к срочному голосованию.

«Никто там не бежит завтра выборы проводить абсолютно, чтобы там не писали уважаемые издания со ссылкой на уважаемых людей, анонимных, то ну точно здесь нет такой задачи», — подчеркнул Корниенко.

Он подчеркнул, что главная цель сейчас — быть «эффективными и продуктивными» и, наконец, «выходить на какие-то конкретные бумаги». Следующее заседание группы назначено на вторник (17 февраля).

Что известно о выборах в Украине

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США.

Реклама

Однако Владимир Зеленский заявил, что не намерен объявлять выборы 24 февраля. Президент подчеркнул, что избирательный процесс возможен только после прекращения огня и получения гарантий безопасности.

Кайя Каллас выступила против проведения выборов в Украине во время войны.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны в Брюсселе заявил, что решение о проведении выборов в Украине во время войны должны решать сами украинцы. Это ведь внутренние дела страны.

Раньше мы писали, что подготовка выборов в Украине требует месяцев, а возможно, и лет. Информацию Financial Times о подготовке процесса пока подтвердить невозможно.