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В Раде готовят законопроект о демобилизации: нардеп назвал сроки

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Раде готовят законопроект о демобилизации: нардеп назвал сроки

Демобилизация украинских военных

По его словам, предложенный срок должен быть меньше.

Кабинет министров подал законопроект о мобилизации, который предусматривает установление сроков службы во время войны – 36 месяцев.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Сети.

По его словам, этот срок предложен и для мобилизованных, и для контрактников, в случае истечения срока контракта (сейчас контракт автоматически продлевается до конца военного положения).

"Считаю именно установление сроков правильным и абсолютно необходимым, но срок должен быть меньше — 18 месяцев. Буду представлять соответствующие правки и добиваться права на демобилизацию после 18 месяцев службы", — написал он.

Он добавил, что борьба за установление сроков службы во время войны начинает давать результаты.

Напомним, одиозная нардепка Марианна Безугла заявила, что полная демобилизация военнослужащих, защищающих страну с начала полномасштабного вторжения, возможна только после завершения войны. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений можно.

Добавим, в Верховную Раду Украины внесли законопроект об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

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Дата публикации
Просмотры
2831
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