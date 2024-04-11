В Раде готовятся принять новый закон о мобилизации в Украине

Рада взялась за законопроект о мобилизации.

Вчера ночью народные депутаты рассмотрели все отклоненные комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке 4294 поправки ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Об этом написал в Телеграмм народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По словам парламентария, на рассмотрение поправок ушло 11 часов, а в зале до конца заседания оставалось 30 депутатов.

После голосования за остальные поправки может состояться голосование за законопроект в целом, отметил Железняк.

"Совет начинает работу и продление закона о мобилизации", — написал он.

Верховная Рада Украины / Фото: Associated Press

Напомним:

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о мобилизации на пленарном заседании в среду, 10 апреля.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №10449 о внесении некоторых законов изменений, касающихся отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, во втором чтении и в целом.

По просьбе Кабмина, инициированной руководством ВСУ и Минобороны, комитет изъял из текста законопроекта раздел о демобилизации. Кабинет Министров разработает законопроект о демобилизации и вынесет его на рассмотрение Верховной Рады.

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект №10449.

Во второе чтение законопроекта внесено более 4 тысяч поправок.

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