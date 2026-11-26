Снизят ли предельный возраст для боевых должностей до 55 лет: в Раде объяснили / © ТСН.ua

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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддерживает идею снизить предельный возраст для прохождения военной службы на боевых должностях до 55 лет.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире «Вечер.LIVE».

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По словам Федиенко, война требует от военнослужащих значительную физическую выносливость. Он подчеркнул, что нагрузки могут приводить не только к боевым ранениям, но и к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе инфарктам и инсультам.

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«Мы полностью поддерживаем снижение до 55 лет, потому что просто физически иногда этого человека невозможно применить на боевых должностях», — заявил нардеп.

Он также привел собственный пример из своего опыта: несмотря на то, что ему 55 лет и он поддерживает физическую форму, даже пробежка на несколько километров в бронежилете является серьезным испытанием.

Федиенко отметил, что военнослужащие на фронте постоянно находятся в таких условиях, а физическая нагрузка дополняется психологическим давлением. Нардеп напомнил, что в армии фиксируют большое количество смертей в частности из-за инфарктов и инсультов, а не только от оружия врага.

«Ну, и честно говоря, даже все командиры, все командиры, с кем бы я ни общался, всех подразделений говорят: „Ну 35 лет мы рассмотрим, а вот 55-летних нам даже не присылайте“, — рассказывает депутат.

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В тыловых частях не хватает свободных должностей

Отдельно Федиенко обратил внимание на проблему разделения военнослужащих между боевыми и тыловыми должностями.

По его словам, тыловые должности часто уже заняты, причем не всегда людьми, отвечающими требованиям конкретной работы. Нардеп не исключает, что здесь может оказаться коррупционная составляющая.

«Мы, когда проводим соответствующие аудиты, мы обращаемся иногда с вопросом провести соответствующий аудит, мы видим, что очень огромное количество тыловых должностей, непрофессиональных — она занята почему-то людьми, которые даже не соответствуют этим должностям. То есть, возможно, там тоже происходят какие-то, как со студентами, истории, которые нужно обсуждать. И мы постоянно говорим и в Генеральном штабе: „Проводите аудиты в частях, обнаруживайте, где такая история есть, и переформатируйте такие части, такие военные организмы“, — говорит Федиенко.

Он также выразил уверенность, что народные депутаты поддержат соответствующую инициативу, если она придет к рассмотрению в сессионном зале парламента. Федиенко предположил, что вопрос может стать популярным среди политиков, планирующих участвовать в следующих выборах.

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В то же время соответствующего законопроекта еще нет.

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