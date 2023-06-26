В Раде хотят ограничить ставки по микрокредитам: что изменится

Дневная номинальная ставка может достигать 5% в день.
Ставки по микрокредитам на законодательном уровне могут ограничить. Народные избранники инициировали усовершенствование государственного регулирования рынков финансовых услуг.
Об этом сообщил глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
Отмечается, что на сегодняшний день фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования.
"Дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых", — написал он.
В частности, предлагают:
- ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (около 350% годовых — ред.);
- запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
- запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
- обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.
Напомним, в этом году услуга скорых кредитов стала рекордно популярной среди украинцев: 50 млрд грн в микрокредит. По сравнению с 2020 годом, сумма заемных средств увеличилась на четверть миллиарда.
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