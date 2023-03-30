В Раде хотят создать публичный реестр уклонистов: как это будет работать

Нардеп Федор Вениславский заявил, что соответствующий законопроект будет подготовлен через 1-2 месяца.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что сейчас он работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов во время военного положения.

Об этом он заявил в комментарии Фокуса.

Он пояснил, что если военнообязанный был дважды должным образом информирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не сделал этого, его личные данные будут опубликованы в открытом реестре. Если гражданин исполнит свой долг, его данные будут удалены из реестра.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", – сказал Вениславский.

Он заявил, что публикация персональных данных может стать одним из общественных давлений на уклонистов, чтобы они появились в ТЦК.

Вениславский добавил, что законопроект будет подготовлен через 1-2 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Госпогранслужба заявила о принудительном возвращении всех ухилянцев из-за границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что с помощью системы "Путь", позволяющей выехать за границу волонтерам, не вернулись в Украину 9373 человек призывного возраста.

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