В Раде хотят ужесточить ограничения для выезда за границу

Выезд за границу во время военного положения / © ТСН.ua

Реклама

В Верховной Раде предлагают расширить основания для временного ограничения выезда украинцев за границу.

Соответствующий законопроект №14210 опубликован на сайте ВР в пятницу, 14 ноября.

О содержании этого документа пока мало известно. Текст законопроекта и его пояснительная записка еще не обнародованы.

Реклама

Сообщается, что его инициаторами выступили народные Ирина Фриз («Европейская солидарность»), Юрий Мысягин («Слуга народа»), Дмитрий Припутень («Слуга народа»), Роман Костенко («Голос») и Соломия Бобровская («Голос»).

О том, какие именно ограничения предлагают ввести для украинцев, сообщила одна из инициаторов законопроекта Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По ее словам, они будут касаться временного запрета на выезд за пределы Украины для части мужчин, забронированных на период мобилизации и военного положения.

«Бронирование не может быть инструментом для побега из страны — это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335», — сообщила она.

Реклама

Ирина Фриз отметила, что речь идет только о тех лицах, которые нарушили закон о воинском учете и получили льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

«Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются гарантированы государством на период бронирования», — отметила нардеп.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.