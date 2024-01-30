В Раде хотят запретить цеплять "башмаки" на авто во время воздушных тревог

Комитет ВРУ рекомендует принять законопроект, который на время действия военного положения запрещает инспекторам по парковке блокировать транспортные средства.

Комитет правоохранительной деятельности ВР рекомендует принять за основу законопроект о полномочиях инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (№9092-3).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Целью законопроекта является временное, на период действия военного положения, лишение исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов, в лице инспекторов по парковке, право осуществления временного задержания транспортных средств и предоставление при этом соответствующих полномочий работникам уполномоченных подразделений Национальной полиции", — говорится в сообщении.

В частности, новым законопроектом запрещается временное задержание авто инспекторами по парковке исключительно во время действия военного положения в Украине.

"Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать авто для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки", — отметили в Раде.

Напомним, в Киеве директор ЖЭКа вручил инспектору по парковке повестку в военкомат. Коммунальщик считает, что таким образом нарушитель отомстил ему за выписанные штрафы.

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