В Раде инициировали отставку министров Гринчук и Галущенко, которые могут быть фигурантами пленок НАБУ

© Ярослав Железняк / Facebook

Реклама

Народный депутат Украины Ярослав Железняк инициировал процесс увольнения министерки энергетики Светланы Гринчук и бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Нардеп заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Гринчук, а также бывшего министра энергетики, который сейчас находится в должности министра юстиции, Германа Галущенко с должностей членов Кабинета Министров.

Реклама

Ключевым обвинением в адрес Светланы Гринчук является ее вероятная связь с лицами, причастными к коррупционным схемам в энергетике.

«А здесь мы узнаем, что „смотрящий“ за энергетикой и помощник Деркача держит на зарплате тогда еще министра экологии на тот момент (а сейчас министра энергетики) Светлану Гринчук», — написал Железняк.

Поэтому нардеп утверждает, что нынешняя глава Минэнерго, которая ранее возглавляла Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (2024–2025), якобы получала финансирование от «смотрящего» и помощника бывшего нардепа-беглеца Андрея Деркача, обвиняемого у обвиняемого спецслужбы и обвиняемого в России.

Ярослав Железняк также публично обратился к премьер-министру Юлии Свириденко, призывая руководство правительства проявить политическую волю и самостоятельно инициировать увольнение Министра энергетики.

Реклама

«Юлия Свириденко, а что там у вас? Будет ли инициатива выбросить это позорище из своего Кабмина?» — спросил депутат.

Пока официальной реакции от Кабинета Министров Украины или самого министерка Светланы Гринчук на заявление Железняка не поступало. Постановление об увольнении должно быть рассмотрено профильным комитетом, а затем вынесено на голосование в сессионный зал парламента.

Напомним, 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его экс-заместителя Игоря Миронюка, а в компании «Энергоатом».

Ранее журналист-расследователь Юрий Николов писал, что Герман Галущенко стал объектом НАБУ еще в 2024 году.