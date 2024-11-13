Водителям грозит новый штраф до 34 тысяч грн - в Раде рассмотрят законопроект

Штрафы за превышение шума могут достигать 17000 грн за первое нарушение и 34000 грн за повторное.

В Украине может быть введен новый штраф для водителей за превышение допустимого уровня шума транспортом.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №9564, который инициировала группа депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Законопроект предусматривает штраф в 17 000 грн за первое нарушение, а за повторное – 34 000 грн. В случае повторного нарушения возможно лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев.

Документ был включен в повестку дня парламента, поэтому его рассмотрение может состояться в ближайшее время. В обосновании говорится, что увеличение шума часто обусловлено использованием оборудования, которое нарушает покой граждан и вызывает недовольство общества. Особую угрозу создают звуки, похожие на шум вражеских беспилотников, которые в военное время могут дезориентировать военных и правоохранителей.

В законопроекте предусмотрена возможность освободить водителя от лишения прав при повторном нарушении, ограничившись только штрафом.

Предоставляем, что в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей.

Читайте также: