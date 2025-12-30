В Раде намекнули на возможный компромисс по оккупированным территориям: подробности

Федор Вениславский / © УНИАН

Украина не пойдет на юридическое признание оккупированных территорий частью РФ, однако рассматривает возможность создания демилитаризованных зон с международным управлением как компромисс.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

По словам политика, несмотря на возможное давление со стороны США, Киев будет настаивать на сохранении территориальной целостности внутри Конституции.

Никаких уступок де-юре: позиция Украины

Вениславский подчеркнул, что любой мирный план, предусматривающий переход подконтрольных Украине территорий под власть РФ, неприемлем.

«Для Украины точно неприемлемо признание де-юре контроля или де-юре переход наших территорий под контроль Российской Федерации. Де-факто мы и так признаем их временно оккупированными… Но никаких уступок, признания, что Крым российский или оккупированные районы Луганской и Донецкой области российские — этого не будет ни при каких обстоятельствах», — заявил нардеп.

По его словам, одним из вариантов выхода из тупика может стать создание специальных территорий под международным надзором. Это позволило привлечь инвестиции и начать восстановление без официального отказа от суверенитета.

«Может быть создана свободная экономическая зона под контролем международных субъектов управления. Это тот вариант, который приемлем, не предусматривающий нарушения Конституции Украины. Но действия должны быть симметричными: если мы делаем какую-то демилитаризованную зону, то россияне также должны засвидетельствовать, что там не может быть никаких военизированных формирований РФ», — пояснил Вениславский.

Принцип симметрии на переговорах

Депутат отметил, что Украина не должна заводить переговоры в очередной тупик, требуя невозможного. Однако, по его мнению, шаги к миру должны быть пропорциональны обеим сторонам.

«Я думаю, что можно говорить о симметричных шагах. То есть если мы должны вывести войска из определенной зоны, то они симметрично в противоположном направлении также должны вывести свои войска. Это как компромиссный вариант. И надо, чтобы как раз наши партнеры над этим системнее давили на путинский режим», — подытожил Вениславский.

Напомним, ранее NYT сообщал, что мирное соглашение Трампа с Зеленским столкнулось с трудностями из-за позиции России, сложных территориальных вопросов и внутриполитических рисков в США.

Также ранее издание CNN писало, что риторика Трампа на встрече с Зеленским играет на руку Москве.