В Раде назвали имена нардепов, у которых забрали зарплаты из-за "прогулов"

"Прогульникам" Стефанчук посылает письма с требованием являться на заседание.
Ряд народных избранников не получают зарплаты, потому что не появляются на заседаниях Верховной рады.
Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".
По его словам, зарплату не получат нардепы:
- Анжелика Лабунская (фракция "Родина");
- Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
- Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
- Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
- Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").
"Прогульникам" Стефанчук посылает письма с требованием являться на заседание.
"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", — добавил он.
Ранее мы писали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в разговоре с Радио Свобода объяснил, почему в Украине не запретят УПЦ МП.
Также, по его словам, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.