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В Раде назвали имена нардепов, у которых забрали зарплаты из-за "прогулов"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Раде назвали имена нардепов, у которых забрали зарплаты из-за "прогулов"

Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"Прогульникам" Стефанчук посылает письма с требованием являться на заседание.

Ряд народных избранников не получают зарплаты, потому что не появляются на заседаниях Верховной рады.

Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

По его словам, зарплату не получат нардепы:

  • Анжелика Лабунская (фракция "Родина");
  • Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
  • Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
  • Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
  • Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").

"Прогульникам" Стефанчук посылает письма с требованием являться на заседание.

"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", — добавил он.

Ранее мы писали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в разговоре с Радио Свобода объяснил, почему в Украине не запретят УПЦ МП.

Также, по его словам, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.

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Дата публикации
Просмотры
829
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