В Раде назвали населенные пункты, которые Украина, вероятно, не будет восстанавливать

Шуляк не исключает, что после деоккупации востока Украины структура этого региона значительно изменится, а многие городки будут оставаться пустыми.

Из-за большого масштаба разрушений есть населенные пункты, которые, возможно, не будут восстанавливать после войны.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии "Новости.Live".

По ее словам, больше всего разрушенных населенных пунктов располагается на Донбассе.

"В Луганской области почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная. На Донетчине практически одни руины остались от Волновахи, Угледара, Марьинки, Лимана. Фактически уничтожен Соледар. И, конечно, Бахмут. Как мы будем их восстанавливать и будем ли – вопрос болезненный", — говорит Шуляк.

"Знаковые города" нужно отстроить

В то же время Шуляк отмечает, что есть города, городки и села, которые отстроить крайне важно. Например, Бахмут.

"Такие знаковые города, как Бахмут, – не просто населенные пункты на карте Украины, они – история о нас как независимой стране. Мало того, они – крепость и, вообще, символ украинской борьбы за независимость, ведь именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся. Поэтому их необходимо восстанавливать, сколько бы это ни стоило", – считает депутат.

Разницы между восстановлением Донбасса и Юга

Нардепка объяснила, что на Донбассе многие города и поселки были созданы вокруг предприятий или шахт. Сейчас эти предприятия разрушены или сильно повреждены. Поэтому восстановление населённых пунктов будет зависеть от перезапуска этих предприятий.

Шуляк не исключает, что после деоккупации востока Украины структура этого региона значительно изменится, многие городки будут оставаться пустыми.

По мнению нардепки, восстановление Юга Украины будет происходить быстрее, потому что это преимущественно аграрный регион.

"Работа местных жителей прежде всего связана с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Соответственно, восстановление многих населенных пунктов там более вероятно", — отмечает Шуляк.

В то же время она объясняет, что на восстановление будет влиять также время, которое населенные пункты будут находиться в зоне активных боевых действий или под оккупацией. Ведь чем больше времени пройдет, тем меньше жителей будут желать вернуться, потому что устроятся на новом месте.

Ранее сообщалось, что оккупанты не собираются отстраивать жилье для мариупольцев, а ипотеку будут предоставлять россиянам.

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